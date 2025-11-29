Haberler

Çin Atletizm Federasyonu, 2025 Üye Federasyon Ödülü'ne Layık Görüldü

Çin Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği tarafından 2025 Üye Federasyon Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, federasyonun atletizme sağladığı katkılar ve kurumsal yenilik konusundaki başarısını onurlandırıyor.

MONAKO, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Atletizm Federasyonu, geçtiğimiz yıl atletizme küresel ölçekte yaptığı katkılar nedeniyle Dünya Atletizm Birliği tarafından 2025 Üye Federasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Her yıl verilen bu ödül, olağanüstü ilerleme kaydeden ve spora önemli katkılar sağlayan ulusal federasyonları onurlandırmayı amaçlıyor. Çin Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin altı Bölge Birliği tarafından aday gösterilen 6 federasyonun yer aldığı kısa listeden birincilikle çıktı ve nihai seçim Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapıldı.

Dünya Atletizm Birliği, Çin Atletizm Federasyonu'nun 2025'te "kurumsal yenilik, etkinlik geliştirme, gençlik gelişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ticari iş birliği" olmak üzere beş temel alanda kaydettiği başarılara vurgu yaptı.

Ödül için içten teşekkürlerini ileten Çin Atletizm Federasyonu,, "Bu ödül, çalışmalarımızın tam anlamıyla takdir edildiğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Federasyon, başarısının iki önemli göstergesini vurgulayarak, "Nanjing Dünya Atletizm Salon Şampiyonası ve Guangzhou Dünya Atletizm Bayrak Yarışları'nın başarıyla düzenlenmesi, Çin'in profesyonel etkinlik organizasyonu kapasitesini ve atletizme olan sarsılmaz bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir" açıklamasını yaptı.

