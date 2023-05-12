Çin, Asya Barışı İçin Küresel Güvenlik Girişimi'ne Destek İstedi

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in Küresel Güvenlik Girişimi'nin Asya'da kök salması ve meyve vermesi için tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in Küresel Güvenlik Girişimi'nin Asya'da kök salması ve meyve vermesi için tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, Pakistan'ın ev sahipliğini yaptığı 2023 İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı'nda Perşembe günü Beijing'den video aracılığıyla bir açılış konuşması yaptı.

Küresel Güvenlik Girişimi'nin dünyanın nasıl bir güvenlik konseptine ihtiyaç duyduğu ve tüm ülkelerin ortak güvenliği nasıl sağlayabileceği sorusuna yanıt verdiğine dikkat çeken Wang, Çin'in Asya'yı daha barışçıl, güvenli ve müreffeh kılma yolunda karşılıklı saygı, hakkaniyet ve adaleti, kazan-kazan işbirliğini desteklemek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.