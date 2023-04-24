Çin Asteroid Keşfi İçin 2025'e Kadar Tianwen-2 Misyonunu Başlatacak

HEFEİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin, Dünya'ya yakın bir asteroidden örnekler toplamak ve bir kuyruklu yıldız keşfetmek üzere 2025 civarında Tianwen-2 misyonunu başlatmayı planlıyor.

HEFEİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin, Dünya'ya yakın bir asteroidden örnekler toplamak ve bir kuyruklu yıldız keşfetmek üzere 2025 civarında Tianwen-2 misyonunu başlatmayı planlıyor.

Çin'in gezegen keşif programı ile Tianwen-2 misyonunun baş tasarımcısı Zhang Rongqiao, ülkenin 24 Nisan'a denk gelen Uzay Günü'nde basına yaptığı açıklamada, Tianwen-2 misyonunun asıl amacının, Dünya'ya yakın 2016HO3 kodlu bir asteroidden örnek almak için bu asteroide bir uzay aracı göndermek olduğunu söyledi.

"Görevin başarılı olması halinde bu, Çin'in gezegenler arası uzaydan topladığı ilk örnek olacak" diyen Zhang, bir uzay aracının asteroidin etrafında uçmak üzere gönderileceğini ve örnekleri toplamak için asteroide ineceğini belirtti.

Zhang'ın verdiği bilgiye göre uzay aracının, esas görevini tamamladıktan sonra Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında yer alan bir kuyruklu yıldızı keşfetmek üzere yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.