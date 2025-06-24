Çin, Askeri Geçit Töreni ile Gücünü Gösteriyor

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 3 Eylül'de Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan geçit töreninde yerli üretilen ve aktif kullanımda olan askeri ekipmanlar sergilenecek.

Çin Merkez Askeri Komisyon Genelkurmay Dairesi'nden kıdemli subay Wu Zeke, salı günkü basın toplantısında geçit töreninde yer alan yürüyüş birlikleri, zırhlı birlikler ve hava birliklerinin, insansız ve akıllı ekipmanlar gibi yeni tip muharebe güçlerini sergileyeceğini söyledi.

Wu yürüyüş birliklerinin, yeni hizmet ve branş sistemlerini yansıtacak şekilde, Çin'deki askeri reformların ardından Çin Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden düzelenen yapısını öne çıkaracağını dile getirdi.

Wu, zırhlı birliklerinse Çin'in silah geliştirme çalışmalarındaki son ilerlemelere dikkat çekeceğini kaydetti.

Wu, entegre birlikler ile birleşik formasyonların bir arada kullanılmasıyla oluşan bu birliklerin, Çin ordusunun hem müşterek komuta, müşterek operasyon ve müşterek desteğe dayalı yeni kuvvet kullanımı modelini hem de yerli silah sistemleri geliştirme konusundaki kabiliyetlerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Wu, hava birliklerininse Çin'in hava muharebe yeteneklerindeki sistematik gelişimi ve modern savaş gücündeki hızlı ilerlemeyi gözler önüne sereceğini söyledi.