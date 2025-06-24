Çin, Askeri Geçit Töreni ile Gücünü Gösteriyor

Çin, Askeri Geçit Töreni ile Gücünü Gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yıldönümü vesilesiyle 3 Eylül'de düzenleyeceği geçit töreninde yerli askeri ekipmanlar sergilenecek. Törenle, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin yeni muharebe güçleri ve modern hava muharebe yetenekleri öne çıkarılacak.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 3 Eylül'de Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan geçit töreninde yerli üretilen ve aktif kullanımda olan askeri ekipmanlar sergilenecek.

Çin Merkez Askeri Komisyon Genelkurmay Dairesi'nden kıdemli subay Wu Zeke, salı günkü basın toplantısında geçit töreninde yer alan yürüyüş birlikleri, zırhlı birlikler ve hava birliklerinin, insansız ve akıllı ekipmanlar gibi yeni tip muharebe güçlerini sergileyeceğini söyledi.

Wu yürüyüş birliklerinin, yeni hizmet ve branş sistemlerini yansıtacak şekilde, Çin'deki askeri reformların ardından Çin Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden düzelenen yapısını öne çıkaracağını dile getirdi.

Wu, zırhlı birliklerinse Çin'in silah geliştirme çalışmalarındaki son ilerlemelere dikkat çekeceğini kaydetti.

Wu, entegre birlikler ile birleşik formasyonların bir arada kullanılmasıyla oluşan bu birliklerin, Çin ordusunun hem müşterek komuta, müşterek operasyon ve müşterek desteğe dayalı yeni kuvvet kullanımı modelini hem de yerli silah sistemleri geliştirme konusundaki kabiliyetlerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Wu, hava birliklerininse Çin'in hava muharebe yeteneklerindeki sistematik gelişimi ve modern savaş gücündeki hızlı ilerlemeyi gözler önüne sereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
Trump'ın uyarısına rağmen İsrail, Tahran'ı vurdu

Trump'ın uyarısı fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.