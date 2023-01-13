Çin, Asker-Sivil Birliği Hareketinin 80. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- 80 yıl önce Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önderliğinde asker-hükümet ve asker-sivil dayanışmasını güçlendirmek üzere başlatılan hareketin anısına Perşembe günü Beijing'de bir sempozyum düzenlendi.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- 80 yıl önce Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önderliğinde asker-hükümet ve asker-sivil dayanışmasını güçlendirmek üzere başlatılan hareketin anısına Perşembe günü Beijing'de bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Wang Huning katıldı.

Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı He Weidong, hareketin Çin'in devrim, inşa ve reformunun farklı aşamalarında vazgeçilmez bir rol oynadığını söyledi.

80 yıl önce Shaanxi-Gansu-Ningxia sınır bölgesinde başlayan hareket, orduyu hükümete destek vermeye ve halkı el üstünde tutmaya, hükümetiyse orduya destek olmaya ve hizmet personelinin ailelerine öncelikli muamelede bulunmaya çağırdı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, yeni dönemde asker-hükümet ve asker-sivil dayanışmasının artırma ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde yapılan planların kılavuzluğunda tüm sivillerin ve hizmet personelinin gücünü Parti'nin etrafında toplama gereğini vurguladı.

He, askeri gelişim ve reformun yanı sıra savaşa hazırlığın artırılmasına daha güçlü destek verilmesi ve hizmet personelinin ailelerine yönelik tercihli politikaların uygulanması çağrısı yaptı.

He, silahlı kuvvetlerin aktif şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katılıp destek vermesi ve acil, tehlikeli ve zor görevleri üstlenmeye hazır olması çağrısında da bulundu.