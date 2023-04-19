Çin-Asean Madencilik İşbirliği Forumu Mayıs'ta Düzenlenecek

NANNİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- 12. Çin-ASEAN Madencilik İşbirliği Forumu ve Sergisi 17-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de gerçekleşecek.

Salı günü açıklama yapan Guangxi'nin doğal kaynaklar departmanı baş mühendisi ve forum genel sekreteri Zhou Tao, Guangxi'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle alışverişi ve işbirliğini genişletmek için etkinlikten yararlanacağını söyledi.

Etkinlik kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 800 katılımcının katılacağı 22 aktivite düzenlenecek.

2010'dan bu yana 11 kez düzenlenen Çin-ASEAN Madencilik İşbirliği Forumu ve Sergisi'nde toplamda 66 milyar yuanı (yaklaşık 9,6 milyar ABD doları) aşan 160'tan fazla anlaşma imzalandı.