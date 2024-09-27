Çin-ASEAN Fuarı, Türk Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor

NANNİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- 21. Çin-ASEAN Fuarı'na katılmak için İstanbul'dan Çin'e giden girişimci İnayat Ahmad Khan, "Çin-ASEAN Fuarı'na dördüncü kez katılıyorum ve her seferinde beklenmedik kazanımlar elde ediyorum. Fuar sayesinde daha fazla Çin ve yabancı ülke pazarına açılmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenenlenen 21. Çin-ASEAN Fuarı kapsamındaki "Kuşak ve Yol" uluslararası standındaki kaşmir eşarplar, ipek halılar, Türk kıyafetleri gibi Türkiye'den gelen ürünler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

24-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen 21. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaklaşa inşa eden ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin daha fazla derinleştirilmesine yönelik önemli bir platform sunuyor.

Khan gibi pek çok girişimci de, bu büyük etkinliği Çin'de iş fırsatları aramak için köprü olarak görüyor. Müşteriler, rengarenk eşarp, halı ve kıyafetlerin sergilendiği Türk standını ziyaret edip fiyat soruyor.

Çin pazarına güvenle bakan Khan, Shanghai'de bir ithalat ve ihracat ticaret şirketi kurmuş. Başlangıçta Türkiye'den halı, eşarp gibi ürünlerin ticaretini yapan Khan işlerin büyümesiyle Hindistan'dan ahşap masa ve sandalyeler de satmaya başlamış. Khan, bu ürünlerin Çin'de oldukça popüler olduğunu belirtiyor.

Çin'in büyük bir nüfus ve pazar potansiyeline sahip olduğunu düşünen Khan, Çin'in iş kurmak için doğru yer olduğunu düşünüyor. Çin'de bulunduğu 10 yıl boyunca Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı ve Çin-ASEAN Fuarı gibi bir dizi etkinliğe katılan Khan, dünya genelinde birçok müşteri grubu edinmiş durumda.

Khan, "Küresel ekonomi geriliyor, tüketim durgun ve ithalat ve ihracat işletmeleri büyük bir baskıyla karşı karşıya. Çin'de düzenlenen birçok fuar şüphesiz bize güven veriyor. Bu fuar sayesinde Çin'in ve diğer ülkelerin pazarlarını keşfetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıyor.

Çin ve Türkiye arasındaki işbirliği de son yıllarda giderek artarken, iki ülke ekonomik ve ticari ilişkileri, kültürel ve halklar arası etkileşimi ve turizm ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Çinli ve yabancı birçok kişi, Çin ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari konularda geniş bir işbirliği alanına sahip olduğu görüşünde. Çinli işletmelerin Türkiye'ye yatırım yapması, Türkiye'nin endüstriyel rekabet gücünü arttırmasına yardımcı olabilir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olan Türkiye de Çinli işletmelerin küreselleşmesi için uygun koşullar sağlayabilir.

Khan, "Çin'in hızlı kalkınmasına, giderek daha iyi hale gelen altyapısına, tüm bölgelere erişim sağlayan ulaşım ağına ve Çin ile Türkiye arasında giderek artan yakın etkileşim ve işbirliğine tanık oluyorum. Birçok Türk iş insanı aktif olarak Çin pazarını keşfediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Khan, Guangxi'nin ASEAN için konum avantajını değerli gördüğü için Çin-ASEAN Fuarı'na birçok kez katıldığını söylüyor. Çin'in ASEAN bölgesine kara ve deniz yoluyla bitişik tek eyaleti olan Guangxi'nin Çin'in güneybatısındaki en uygun deniz geçiş yoluna sahip eyalet olduğunu ifade eden Khan, ilerleyen dönemlerde ASEAN pazarının gelişmesiyse Guangxi'nin en iyi yatırım noktası olacağına kesin gözüyle baktığını belirtiyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Guangxi Komitesi Başkanı Yang Yanyan, son yıllarda Çin ile Türkiye arasındaki pragmatik işbirliği seviyesinin sürekli artış kaydettiğini söyledi. Çin'in, Türkiye'nin Asya'daki en büyük ve dünyadaki üçüncü en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Yang, iki ülkenin sanayi ve tedarik zincirlerinin derinlemesine entegre olduğunu, ekonomik ve ticari işbirliğinin büyüklüğünün hızla arttığını ve işbirliğinden elde edilen sonuçların kayda değer olduğunu ifade etti.

Khan, Çin ile Türkiye arasındaki iyi ve istikrarlı ilişkilerinin kurumsal yatırım ve kalkınmanın temeli olduğunu söyledi.

İkili ekonomik ve ticari işbirliğinin kapsam, derinlik ve çeşitliliğinin artması temennisinde bulunan Khan, daha fazla Çinli ve Türk işletmenin "karşılıklı iş yapmasını" beklediğini belirtti.