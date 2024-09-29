Çin-ASEAN Fuarı'nda Yöresel Ürünler İlgi Gördü
Nanning'de düzenlenen 21. Çin-ASEAN Fuarı, ASEAN ülkelerinden gelen durian, kurabiye ve gül ağacı ürünlerinin yanı sıra Rus sosisleri ve Peru alpaka kürkü ile doldurulmuş oyuncakların sergilendiği ilgi çekici bir etkinlik oldu.
NANNİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 21. Çin-ASEAN Fuarı'nda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden gelen durian, kurabiye ve gül ağacı gibi ürünlerin yanı sıra diğer ülkelerden gelen Rus sosisleri ve Peru alpaka kürkü ile doldurulmuş oyuncaklar büyük ilgi gördü.