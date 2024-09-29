Çin-ASEAN Fuarı'nda Yöresel Ürünler İlgi Gördü

NANNİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 21. Çin-ASEAN Fuarı'nda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden gelen durian, kurabiye ve gül ağacı gibi ürünlerin yanı sıra diğer ülkelerden gelen Rus sosisleri ve Peru alpaka kürkü ile doldurulmuş oyuncaklar büyük ilgi gördü.