Çin-Asean Arasındaki Gelişmiş Lojistik, Meyve Ticaretinin Büyümesini Sürekli Teşvik Ediyor

Çin, bu yılki "Çifte 11" alışveriş festivalinde, e-ticaret platformlarında meyve satışlarındaki patlamaya tanık oldu.

Çin, bu yılki "Çifte 11" alışveriş festivalinde, e-ticaret platformlarında meyve satışlarındaki patlamaya tanık oldu.

ASEAN ülkelerinden biri olan Vietnam ile sınırı olan Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin'in ASEAN ile dışa açılım ve işbirliğinin sınırı ve penceresini oluşturuyor.

ASEAN ülkelerinden gelen birçok meyve, Guangxi'den Çin'in diğer bölgelerine naklediliyor. ASEAN meyvelerini Guangxi'nin merkezi Nanning'de tüm yıl boyunca bulmak mümkün.

SES 1 (Çince): LU YANGHE, Nanning Tarım Ürünleri Ticaret Merkezi Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"ASEAN ülkelerinden tüm yıl boyunca temin edilebilen bol miktarda meyve ve tarım ürünü var. Popüler meyveler arasında durian, Hindistan cevizi, yeşil greyfurt ve mango yer alıyor."

Çin ile ASEAN arasında yıllar boyunca gelişen bağlantılılık, hizmet sektörünü destekleyen altyapıları iyileştirirken, ASEAN ülkelerinden gelen meyvelerin Çin'e daha hızlı ve rahat şekilde ihraç edilmesine yardımcı oldu.

SES 2 (Çince): WANG ZHENGBO, Guangxi TWT Tedarik Zinciri Yönetim Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Günümüzde Çin'e gelen Güneydoğu Asya meyveleri için karayolu, denizyolu, demiryolu ve hava taşımacılığı da dahil olmak üzere giderek daha fazla lojistik kanalı bulunuyor. Bunlar, taze ürünler için tamamen çok modlu lojistik sistemi oluşturuyor."

Uygun lojistik, Çin pazarında meyvelerin miktar ve fiyatlarının istikrarlı kalmasını sağlayarak malların tedarikini güvence altına alıyor ve bu da gıda hizmeti sektöründeki belirli ürünlerin ülkeye girişini artırıyor.

SES 3 (Çince): HUANG LİLİ, Guangxi Youxianyuan Tarım Teknolojisi Limited Şirketi satış yöneticisi:

"Sütlü çay dükkanları için artık Hindistan cevizi tavuğu, Hindistan cevizi reçeli ve Hindistan cevizi suyuna talep, yalnızca günlük müşteriler için değil, bazı toptan müşteriler için de kademeli olarak yükselişte."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)