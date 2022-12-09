Çin-Arap Zirvesi, Ortak Bir Geleceğe Sahip Bir Topluluk Oluşturmak İçin Yeni Olasılıklar Sunacak

İlk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak.

Bazı Arap ülkelerinin yetkilileri zirveyle ilgili beklentilerini dile getirdi.

SES 1 (Arapça): BANDAR BİN İBRAHİM ALKHORAYEF, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı:

"Çin ve Çinli şirketlerle olan ortaklığı geniş ve büyük bir alan olarak görüyoruz. Şüphesiz Çin önemli bir ortak olacak.

Çin'in büyüme ve gelişme sürecinde hem ekonomik hem de sosyal olarak örnek alınması gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz.

Çin'in başarı açısından elde ettiği şey, bu başarıları birçok ülkeye aktarması için ona harika bir kredi veriyor. Arap ülkeleri yaşam standartlarını, ekonomilerini ve toplumlarını yükseltmek istiyor."

SES 2 (İngilizce): ALİ AL DHAHERİ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin Büyükelçisi:

"Çin-Arap zirvesi, Çin-Arap ilişkileri tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak. İki taraf her zaman iyi dost ve iyi ortaktır ve BAE-Çin ilişkisi bunun çarpıcı bir örneği.

Son yıllarda Çin ile BAE arasındaki üst düzey alışverişler yakınlaştı ve siyasi ve stratejik karşılıklı güven sürekli olarak gelişti.

BAE, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ilk katılanlar arasındaydı ve şimdi Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi için ana lojistik merkez olarak hizmet veriyoruz. Şu anda Çin'in bölgeye ihracatının yüzde 60'ından fazlasından biz sorumluyuz ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında altyapı gelişimimizi daha da hızlandırmayı umuyoruz.

Yaklaşan açılış zirvesinin BAE ile Çin arasındaki yüksek kaliteli iş birliğini derinleştireceğine ve ayrıca Çin ile Arap devletleri arasındaki ortaklığı genişletip çeşitlendireceğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Riyad'dan bildiriyor.(XHTV)