Çin-Arap Ülkeleri Tur Operatörleri Toplantısı Yinchuan'da Gerçekleşti

YİNCHUAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Arap Ülkeleri Tur Operatörleri Eşleştirme ve Etkileşim Toplantısı, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlendi. Ürdün ve Katar'ın da aralarında bulunduğu 28 ülke ve bölgeden yaklaşık 300 konuğun katıldığı çarşamba günkü toplantıda kültür ve turizm işbirliğinin genişletilmesi ele alındı.

7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'nın en önemli etkinliklerinden biri olan toplantıda, diplomatlar, turizm yetkilileri, seyahat acenteleri ve sektör derneklerinin temsilcileri ve Çin ve yurt dışından akademisyenler bir araya geldi.

Ürdün'ün Çin Büyükelçisi Hüssam el-Hüseyni, "Bugünkü etkinlik, turizm aracılığıyla kentlerimiz arasında diyalog ve dostluğu teşvik etmek üzere atılmış önemli bir adımdır. Etkinliğin ayrıca karşılıklı işbirliğimize ve halklarımız arasındaki etkileşime yönelik daha fazla fırsat keşfedilmesine yardımcı olmasını da temenni ediyorum" dedi.

Ningxia Tanıtım Departmanı Başkanı Xian Guoyi, Ningxia'nın dünya standartlarında seyahat rotaları inşa ettiğini ve Çin ile Arap ülkeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülke ve bölgeler arasındaki işbirliğinde kapı işlevi gördüğünü söyledi.

Xian, "Birbirimizi tamamlayan güçlü yönlerimizi kullanarak, iki yönlü turizme yönelik yeni rotalar ve ürünler geliştirmeyi ve kaynak paylaşımı, ziyaretçi değişimleri ve pazar işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında gelecekteki işbirliğine rehberlik edecek veri ve tahminlerin sunulduğu Çin-Arap Turizm Endeksi ve 2025 Çin-Arap Turizm Trendleri Analiz Raporu açıklandı.

Ayrıca yolcu akışı, eğitim turları, temalı turizm ve kültür-turizm kompleksleri gibi alanlarda yaklaşık 2,57 milyar yuan (yaklaşık 361 milyon ABD doları) değerinde 14 anlaşma imzalandı.

Etkinlik çerçevesinde Yinchuan'daki bir kültür-turizm kompleksinde İpek Yolu Kültür ve Turizm Pazarı'nın açılışı da yapıldı. Yeni açılan pazarda Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Nepal gibi Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkelerden gelen gıda ürünleri ve el sanatları sergilendi. Cumartesi gününe kadar açık kalacak pazarda sergilenen Çin'in Shanxi, Sichuan ve Ningxia gibi eyaletlerinden gelen somut olmayan kültürel miras ve turizm ürünleri de dikkat çekti.