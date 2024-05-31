Çin-Arap ülkeleri İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını kınadı
Çin ve Arap ülkeleri, İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in halkın yaşam hakkını ihlal ettiği ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Çin ve Arap ülkeleri, Filistin halkının yanında olduklarını ve İsrail'in saldırgan politikalarını reddettiklerini belirtti.
Çin-Arap ülkeleri ortak açıklaması: İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz