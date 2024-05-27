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Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Pekin'de Düzenlenecek

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Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı, 30 Mayıs'ta Pekin'de gerçekleştirilecek. Konferansa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve 4 Arap lider katılacak. Konferansta, Çin-Arap ülkeleri ilişkileri ve Filistin sorunu gibi konular ele alınacak.

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansının 30 Mayıs'ta Pekin'de düzenleneceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dıng Li, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan konferansın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konferansın açılış törenine katılacağını ve burada konuşma yapacağını belirten Li, ayrıca 4 Arap lider ile görüşmeler yapacağını aktardı.

Li, 30 Mayıs'ta düzenlenecek Bakanlar Konferansı'na Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Moritanya Dışişleri Bakanı Salim Veled Marzuk'un eş başkanlık edeceğini, toplantında bakanların "Pekin Deklarasyonu" başlıklı ortak bildiriyi kabul edeceğini dile getirdi.

Çin-Arap ülkeleri ilişkileri

Aralık 2022'de Riyad'da ilki düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde tarafların "ortak geleceği paylaşan Çin-Arap topluluğu kurma" konusunda anlaştıklarını hatırlatan Li, son bir yılda ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, karşılıklı siyasi güvenin derinleştiğini vurguladı.

Li, Çin'in halihazırda 14 Arap ülkesi ve Arap Birliği ile "kapsamlı stratejik ortaklık" ve "stratejik ortaklık" kurduğunu, Suudi Arabistan ile İran arasında tarihsel uzlaşmaya aracılık ettiğini, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğine yeniden kabulünde rol oynadığını ve Arap devletlerinin stratejik bağımsızlıklarını ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmesi desteklediğini söyledi.

Çin ile Arap ülkeleri arasında pratik işbirliğinin de giderek geliştiğine dikkati çeken Li, Çin'in 22 Arap ülkesiyle Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında işbirliği anlaşmaları imzaladığını, bu kapsamda ortak projelerin sayısının 200'ü aştığını aktardı.

Li, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 10 kat artarak 400 milyar dolara ulaştığını, Çin'in 2023'te 260 milyon tona ulaşan petrol ithalatının yaklaşık yarısını Arap ülkelerinden ithal edilen ham petrolün oluşturduğunun altını çizdi.

Çin ve Arap ülkelerinin önemli gelişmekte olan ülkeler olduğuna işaret eden Li, küresel yönetimin daha eşit ve adil hale getirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Filistin en önemli gündem maddesi olacak

Li, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki krizin 7 aydır sürdüğünü, 100 binden fazla sivilin hayatını kaydettiğini ve milyonların hayatta kalma mücadelesini verdiğini, Devlet Başkanı Şi'nin ifadesiyle bu krizin "insanlık vicdanı için sınava dönüştüğünü" dile getirdi.

Çin'in, krizin çözümü için kısa vadede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması ve ateşkes ilan edilerek çatışmalara son verilmesi gerektiğini, insani yardımın engelsiz olarak ulaştırılmasının sağlanması, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesine ve toplu cezalandırılmalarına son verilmesi, çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizen Li, uzun vadede ise Filistin halkına yönelik tarihsel adaletsizliğe son verilmesi ve uzun zamandır ertelenen bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini söyledi.

Li, Bakanlar Konferansında Filistin sorunun çözümüne ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşlerin ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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