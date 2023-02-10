Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına Destek
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ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için hızla depremden etkilenen bölgeye gitti.
ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için hızla depremden etkilenen bölgeye gitti.
Kaynak: Xinhua / Güncel