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Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına Destek

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Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına Destek

ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için hızla depremden etkilenen bölgeye gitti.

Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına DestekÇin arama kurtarma ekibi'nden bir görevli Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için hızla depremden etkilenen bölgeye gitti.

Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına DestekÇin arama kurtarma ekibi görevlileri Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına DestekÇin arama kurtarma ekibi'nden bir görevli Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına DestekÇin arama kurtarma ekibi'nden bir görevli Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Antakya Güncel Haberler

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