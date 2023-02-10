Çin Arama Kurtarma Ekibinden Antakya'daki Kurtarma Çalışmalarına Destek Güncel Haberler ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için hızla depremden etkilenen bölgeye gitti. Çin arama kurtarma ekibi'nden bir görevli Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştıktan sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için hızla depremden etkilenen bölgeye gitti. Çin arama kurtarma ekibi görevlileri Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin arama kurtarma ekibi'nden bir görevli Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin arama kurtarma ekibi'nden bir görevli Antakya'daki deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürütüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Antakya Güncel Haberler

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