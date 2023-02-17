Çin Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye'den Ayrıldı Güncel Haberler ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri"Türkiye'nin deprem bölgesindeki görevini tamamlayan Çin Arama Kurtarma Ekibi, Çin'e dönmek üzere Perşembe günü yola çıktı. ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri " Türkiye'nin deprem bölgesindeki görevini tamamlayan Çin Arama Kurtarma Ekibi, Çin'e dönmek üzere Perşembe günü yola çıktı. Geçen hafta meydana gelen depremlerin yerle bir ettiği Hatay'dan jandarma eşliğinde yerel saatle 12.30'da hareket eden ekip, karayoluyla iki saat süren yolculuğun ardından Adana Havalimanı'nda uçağa binerek Çin'e uçtu. 8 Şubat'ta Hatay'ın Antakya ilçesine gelen 82 kişilik ekip enkaz altında sağ kalanları bulmak için hemen çalışmalara başlamıştı. Ekip toplamda 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasına yardımcı oldu." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Adana'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

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