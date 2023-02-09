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Çin Arama Kurtarma Ekibi Havalimanında Alkışlarla Karşılandı

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Çin'de kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma ekibinin 100'den fazla üyesi, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Perşembe günü İstanbul Havalimanı'na geldi.

Çin'de kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma ekibinin 100'den fazla üyesi, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Perşembe günü İstanbul Havalimanı'na geldi. Ekip, havalimanında alkışlarla karşılandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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