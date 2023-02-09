Çin Arama Kurtarma Ekibi Havalimanında Alkışlarla Karşılandı Güncel Haberler Çin'de kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma ekibinin 100'den fazla üyesi, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Perşembe günü İstanbul Havalimanı'na geldi. Çin'de kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma ekibinin 100'den fazla üyesi, Türkiye'yi vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Perşembe günü İstanbul Havalimanı'na geldi. Ekip, havalimanında alkışlarla karşılandı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Arama Kurtarma Ekibi Havalimanında Alkışlarla Karşılandı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.