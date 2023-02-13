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Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha Kurtardı

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Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha Kurtardı

ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini sarsan yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha KurtardıÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde Pazar günü öğleden sonra enkazdan kurtarılan bir depremzedeyi taşıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini sarsan yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremin yedinci gününde Pazar günü öğleden sonra enkazdan bir kişi daha kurtardı.

Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha KurtardıÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde Pazar günü öğleden sonra enkazdan kurtarılan bir depremzedeyi taşıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha KurtardıÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde Pazar günü öğleden sonra enkazdan kurtarılan bir depremzedeyi taşıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha KurtardıÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde Pazar günü öğleden sonra enkazdan kurtarılan bir depremzedeyi taşıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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