Çin Arama Kurtarma Ekibi Depremin Yedinci Gününde Enkazdan Bir Kişiyi Daha Kurtardı
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ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini sarsan yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini sarsan yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremin yedinci gününde Pazar günü öğleden sonra enkazdan bir kişi daha kurtardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel