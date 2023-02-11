Çin Arama Kurtarma Ekibi 4. Kişiyi Enkaz Altından Kurtardı

ANTAKYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve yerel kurtarma ekipleri, Cuma günü öğleden sonra depremin vurduğu Hatay'da saatlerce süren çalışmanın ardından çöken binaların enkazından hayatta kalan bir kadını daha kurtarmayı başardı.

ANTAKYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve yerel kurtarma ekipleri, Cuma günü öğleden sonra depremin vurduğu Hatay'da saatlerce süren çalışmanın ardından çöken binaların enkazından hayatta kalan bir kadını daha kurtarmayı başardı.

Antakya şehir merkezindeki bir enkazdan saat 15.40 civarı çıkarılarak güvenli bir alana taşınan kadın, Çinli ekibin kurtarılmasına yardım ettiği dördüncü depremzede oldu.

Öğle saatlerinde, ekskavatörlerle bir enkazı kaldıran Türk kurtarma görevlilerinin yaşam belirtisi tespit etmesinin hemen ardından Çinli kurtarma ekibi bölgeye çağrıldı.

Çin ekibi, esnek bir endoskop kamerayı enkazdaki küçük boşluklardan sıkıştırarak alt kısımlardaki durumu inceledi ve bağırarak bir kadının enkaz altında mahsur kaldığını teyit etti.

Çin ekibi, Türk kurtarma ekipleriyle birlikte söz konusu bölgenin yüzeyini kurtarma ekipmanları yardımıyla kırmaya başladı ve üç saatlik bir uğraş sonunda kadını başarıyla dışarı çıkardı.