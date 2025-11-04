Çin, APEC Toplantısına Shenzhen'de Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) çerçevesindeki rol ve katkılarının güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Shenzhen'in önümüzdeki yıl düzenleyeceği APEC toplantısıyla dünyaya muhteşem bir ev sahipliği örneği sunacağını söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında gelecek yılki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak kentin seçimi ve 2026'daki APEC başkanlıklarına ilişkin Çin'in beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın sona ermesiyle APEC'te kısa süre içerisinde "Çin Yılı" döneminin başlayacağını belirtti. Gelecek yıl kasım ayında Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Mao, bunun Çin'in APEC toplantısına üçüncü kez ev sahipliği yapması anlamına geldiğini ifade etti.

Mao, Shanghai'dan Beijing'e ve Shenzhen'e kadar uzanan bu süreçte APEC'teki rol ve katkılarının sürekli güçlendiğine dikkat çekerek, bunun Asya-Pasifik işbirliğine öncülük etme çabalarını, çok taraflılığa bağlılıklarını ve bölgesel ekonomik entegrasyonu destekleme kararlılıklarını yansıttığını vurguladı.

Mao, Çin'in reform ve dışa açılımının pilot bölgesi olan Shenzhen'in hem Çin halkının dünya kalkınma tarihinde yarattığı bir mucize hem de Çin'in karşılıklı fayda sağlayan dışa açılım stratejisinin önemli bir vitrini olduğunu söyledi.

Mao, "Shenzhen'in dünyaya muhteşem bir APEC toplantısı sunacağına inanıyoruz ve önümüzdeki yıl tüm tarafları Shenzhen'de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.