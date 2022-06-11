Çin, Antik Seramiklerden "Gen Bankası" Kuracak - Haberler

NANCHANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinde yaklaşık 40 yılda toplanmış ve 20 milyon adede yakın seramik örneğinden elde edilen verilere dayanarak antik seramik "gen bankası" kurulacak. Dünyaca ünlü bir "porselen başkenti" olan Jingdezhen şehrindeki Jingdezhen İmparatorluk Fırın Enstitüsü Başkanı Weng Yanjun, yüzün üzerinde "gen" bilgisinin sadece küçük bir antik seramik parçası üzerinden izlenebileceğini ve birkaçını isimlendirmek için gövde, sır, pigment hakkında ayrıntılar sunabileceğini söyledi. Weng'e göre, antik seramik örneklerinin fırınlama sürecini ve hammadde formülünü de eski haline getirmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, hem fiziksel hem de dijital formlarla "gen" örnekleri yapmak için X-ışını flüoresans analizi ve diğer modern gelişmiş ekipmanları kullanacak. Yaklaşık 10.000 antik seramik örneğinden oluşan ilk partinin sadece bir buçuk yılda tamamlanması planlanıyor. Weng, "Gen bankasının tamamlanmasının ardından verileri yurtiçi ve yurtdışındaki akademik kurumlarla paylaşmak, küresel seramik uygarlığı üzerine araştırma projelerini teşvik etmek ve seramik kültürü alışverişi için uluslararası bir platform oluşturmak istiyoruz" dedi. Gen bankası, Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Jingdezhen İmparatorluk Fırın Enstitüsü, Peking Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, Saray Müzesi ve Shanghai Seramik Enstitüsü tarafından ortaklaşa kurulacak.

Xinhua / Güncel