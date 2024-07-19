Çin Antik Mimarisi ve Kültürel Kalıntıları Temalı Çikolata Müzesi Ziyaretçileri Büyülüyor

Xİ'AN, 19 Temmuz (Xinhua) -- 10.000 metrekarelik bir alanı kaplayan çikolata müzesinde, Çin antik mimarisi ve kültürel kalıntıları temalı 100'den fazla çikolata kreasyonu birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.