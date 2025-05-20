Çin, Antik İpek El Yazmalarının İadesini Takdirle Karşılıyor

Çin, Antik İpek El Yazmalarının İadesini Takdirle Karşılıyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'deki müzelerin antik ipek el yazmalarının iadesindeki çabalarını takdir etti ve bu gelişmenin kültürel işbirliğine katkısı olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Smithsonian Enstitüsü ve Ulusal Asya Sanatları Müzesi gibi kültür enstitü ve müzelerin, antik ipek el yazmalarının ABD'den Çin'e iadesi konusunda gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

ABD'de bulunan Smithsonian Ulusal Asya Sanatları Müzesi, cuma günü Savaşan Devletler dönemine (M.Ö. 475-221) ait Zidanku İpek El Yazmaları'nın 2. ve 3. ciltleri olan "Wuxing Ling" ve "Gongshou Zhan'ı" Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi'ne resmen iade etmişti.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu ipek el yazmalarının sahip olduğu büyük kültürel değeri vurguladı. Mao, söz konusu el yazmalarının sadece bilinen en eski ipek metin olmadığını, aynı zamanda Çin'de gün yüzüne çıkarılan Savaşan Devletler dönemine ait tek ipek metin ve klasik anlamdaki Çince kitaplarının en eski örneği olduğunu belirtti.

Mao, tarihin Çin ve ABD'nin eşitlik ve saygı temelinde diyalog ve işbirliği yoluyla karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan sonuçları elde edebileceğini kanıtladığını ifade etti.

Mao, söz konusu gelişmenin, Çin'in kayıp kültürel eserlerinin başarılı şekilde ülkeye iadesinin tipik bir örneği ve aynı zamanda Çin'in kayıp kültürel eserlerin diyalog ve işbirliği yoluyla korunup iadesinin sağlanmasına yönelik çabalarının başarılı bir örneği olduğunu dile getirdi.

Mao, iki tarafın etkileşim ve işbirliğini güçlendirmesi, daha yakın halklar arası etkileşimleri teşvik etmesi ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemesi temennisinde bulundu.

1942'de Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki Zidanku kazı bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ipek el yazmaları, 1946'da yasadışı şekilde ABD'ye götürülmüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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