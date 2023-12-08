Çin, Antarktika'da Yeni Bir Araştırma İstasyonu Kuracak

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma istasyonu olan Tian Hui adlı kargo gemisi, Ross Denizi kıyılarında mal boşaltırken görüldü. Bu yeni istasyon, Changcheng ve Zhongshan istasyonlarından sonraki üçüncü kalıcı araştırma istasyonu olacak.

XUELONG 2 GÜVERTESİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Ross Denizi kıyılarında mal boşaltan Tian Hui adlı kargo gemisi görülüyor. Geminin seferi sırasında Ross Denizi kıyılarında yeni bir bilimsel araştırma istasyonu kurulacak. Bu istasyon, Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma istasyonu, ayrıca Changcheng ve Zhongshan istasyonlarından sonraki üçüncü kalıcı araştırma istasyonu olacak. Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong 2 ve kargo gemisi Tian Hui Çarşamba günü kıyı bölgelerindeki sulara ulaştı. (Fotoğraf: Wang Hainan/Xinhua)