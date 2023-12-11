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Çin, Antarktika'da Yeni Bilimsel Araştırma İstasyonu Kuracak

11 Aralık 2023 12:58 Son Güncelleme: 13:00 Abone Ol

Çin'in Antarktika'daki beşinci bilimsel araştırma istasyonu olan Ross Denizi kıyılarına yakın bir bölgede yeni bir istasyon kurulacak. Bu istasyon, Changcheng ve Zhongshan istasyonlarından sonra üçüncü kalıcı araştırma istasyonu olacak.