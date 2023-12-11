Çin, Antarktika'da Yeni Bilimsel Araştırma İstasyonu Kuracak
Çin'in Antarktika'daki beşinci bilimsel araştırma istasyonu olan Ross Denizi kıyılarına yakın bir bölgede yeni bir istasyon kurulacak. Bu istasyon, Changcheng ve Zhongshan istasyonlarından sonra üçüncü kalıcı araştırma istasyonu olacak.
XUELONG 2 GÜVERTESİ, 11 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Ross Denizi kıyılarına yakın bir bölgede malzeme boşaltan kargo gemisi Tian Hui görülüyor, 8 Aralık 2023.
Keşif seferi sırasında Ross Denizi'nin kıyı bölgeleri hattında kurulacak yeni bilimsel araştırma istasyonu, Çin'in Antarktika'daki beşinci bilimsel araştırma istasyonu olmasının yanı sıra Changcheng ve Zhongshan istasyonlarından sonra üçüncü kalıcı araştırma istasyonu olacak. (Fotoğraf: Wang Hainan/Xinhua)