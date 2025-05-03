Çin Animasyon Filmi 'Ne Zha 2' İstanbul'da Gösterimde

Çin Animasyon Filmi 'Ne Zha 2' İstanbul'da Gösterimde
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'Ne Zha 2', İstanbul'da gösterime girdi. Film, Çin sinemasının global etkisini artırırken, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel alışverişi güçlendiriyor.

İSTANBUL, 3 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul'da gösterime giren Çin yapımı animasyon filmi "Ne Zha 2" için sinema salonuna giren insanlar, 2 Mayıs 2025.

Sektör duayenlerine göre "Ne Zha 2" filminin Türkiye'de gösterime girmesi, Çin sinemasının artan küresel etkisinde dönüm noktası teşkil ediyor ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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