Çin Ana Karasında Teyit Edilmiş Yeni 614 Kovid-19 Vakası Bildirildi

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Perşembe günü, Çin ana karasında Çarşamba günü 496'sı Hainan eyaletinde olmak üzere yerel olarak bulaşan 614 teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildiğini açıkladı. Komisyon raporunda, gün içinde Hainan'da 1.522, Tibet Özerk Bölgesi'nde 870 ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 224 olmak üzere toplam 2.810 yeni yerel asemptomatik taşıyıcının tespit edildiği belirtildi. Çarşamba günü Çin ana karasında 114 Kovid-19 hastası iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. Böylece Çin ana karasında, iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilen toplam Kovid-19 hastası sayısı 224.942'ye ulaştı. Komisyona göre Çarşamba günü Kovid-19'dan yeni ölüm görülmedi ve toplam ölüm sayısı 5,226 oldu.