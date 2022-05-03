Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Salı günü yayınladığı rapora göre, Pazartesi günü Çin ana karasında, 274'ü Shanghai'da ve 51'i Beijing'de olmak üzere yerel kaynaklı 368 teyitli Kovid-19 vakası bildirildi.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Salı günü yayınladığı rapora göre, Pazartesi günü Çin ana karasında, 274'ü Shanghai'da ve 51'i Beijing'de olmak üzere yerel kaynaklı 368 teyitli Kovid-19 vakası bildirildi. Shanghai ve Beijing dışında, ana karadaki eyalet düzeyindeki diğer 11 bölgede, 13'ü kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaletinde olmak üzere yeni yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü.

Pazartesi günü ana karada tespit edilen toplam 5.647 yeni yerel kaynaklı asemptomatik taşıyıcı vakadan 5.395'i de Shanghai'da kaydedildi. Yine Pazartesi günü 4.271 Kovid-19 hastası iyileşirken, Çin ana karasında hastanelerde tedavi altındaki teyitli Kovid-19 hasta sayısı 16.266 oldu. Aynı gün, Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi Shanghai'da gerçekleşti ve iki yıldan uzun bir zaman önce başlayan pandemide ana karadaki toplam Kovid-19 kayıplarının sayısı 5.112'ye çıktı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Shanghai, Pekin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title