Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günkü raporuna göre, Çin ana karasında Salı günü 353 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günkü raporuna göre, Çin ana karasında Salı günü 353 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi. Bu vakaların 260'ı Shanghai'da, geri kalanlarsa Beijing, Henan ve Sichuan dahil 11 diğer eyalet düzeyinde bölgede bildirildi. Çin ana karasında tespit edilen toplam 5.075 yerel kaynaklı semptom göstermeyen taşıyıcıların 4.722'si Shanghai'da bildirildi. Salı günü Çin ana karasında iyileşen toplam 2.092 Kovid-19 hastası hastanelerden taburcu oldu. Böylelikle Salı günü itibarıyla ana karada iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilen Kovid-19 hastalarının toplam sayısı 198.550'ye yükseldi. Rapora göre tümü Shanghai'da olmak üzere Kovid-19 kaynaklı 16 yeni ölüm gerçekleşti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Pekin, Salı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title