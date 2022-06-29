Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang'un Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 14. Taiwan Boğazı Forumu, Temmuz ayı ortalarında Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenecek.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang'un Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 14. Taiwan Boğazı Forumu, Temmuz ayı ortalarında Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenecek. Ma, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki forumun temasının insanlar arası alışverişlerin teşvik edilmesi ve Taiwan Boğazı genelinde bütünleşmiş kalkınmanın derinleştirilmesi olduğunu söyledi. Ma, bu etkinlikle Boğaz'ın her iki yakasındaki insanlar arasında derinleşen alışverişlerin ve daha yakın bağların kurulmasının kolaylaşmasının beklendiğini kaydetti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title