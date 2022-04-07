Çin Ana Karası, Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planına Karşı Uyardı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang bu açıklamayı, Pelosi'nin adaya yapması planlanan ziyarete yönelik Taiwan medyasında çıkan haberlere cevaben yaptı. Ma, bu adımın tek-Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin koşullarını ciddi şekilde ihlal ettiğini de sözlerine ekledi. Ma, "Taiwan'ın bağımsızlığını" amaçlayan herhangi bir ayrılıkçı faaliyet ile ABD tarafının Çin'in ana çıkarlarını tehdit eden yanlış sözleri ile eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini dış güçlere güvenerek bağımsızlık aramaya yönelik tüm girişimlerini hemen sonlandırmaları yönünde uyaran Ma, tüm bu suçların sonuçları olacağını ifade etti.

Xinhua / Güncel