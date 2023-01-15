Çin Ana Karası 8 Aralık-12 Ocak Arasında Kovid Bağlantılı 59,938 Ölüm Bildirdi

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bir sağlık yetkilisinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 8 Aralık 2022'den 12 Ocak 2023'e kadar ülke genelinde tıbbi kurumlarda Kovid-19 ile ilgili toplam 59.938 ölüm meydana geldi.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bir sağlık yetkilisinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 8 Aralık 2022'den 12 Ocak 2023'e kadar ülke genelinde tıbbi kurumlarda Kovid-19 ile ilgili toplam 59.938 ölüm meydana geldi.

Çin Devlet Konseyi ortak Kovid-19 önleme ve kontrol mekanizması tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Tıbbi İdare Bürosu Başkanı Jiao Yahui, toplam 5.503 kişinin Kovid-19'un neden olduğu solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini, 54.435 kişinin ise Kovid-19 enfeksiyonunun karmaşıklaştırdığı altta yatan sorunlardan öldüğünü söyledi.

Jiao, yaşamını yitirenlerin ortalama yaşının 80,3 olduğunu, yaklaşık yüzde 90,1'inin 65 yaş ve üzerinde, yaklaşık yüzde 56,5'inin ise 80 yaş ve üzerinde olduğunu söyledi.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 90'ından fazlasının, kardiyovasküler hastalıklar, ilerlemiş tümörler, serebrovasküler hastalıklar, solunum hastalıkları, metabolik hastalıklar ve böbrek yetmezliği dahil olmak üzere altta yatan sağlık sorunları da bulunuyordu.

Kış, solunum hastalığı insidansının yüksek olduğu bir mevsim olduğu için soğuk hava, yaşlılar arasında kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıkları şiddetlendirebiliyor. Jiao, Kovid-19 enfeksiyonu ile birleşen bu hastalıkların yaşlılar arasında nispeten yüksek sayıda ölüme yol açtığını söyledi.

Çin, 8 Ocak'tan itibaren Kovid-19'u, B Sınıfı bulaşıcı hastalıklarla mücadele için tasarlanan önlemlerle yönetmeye başladı.

Jiao, gelecekte, ilgili verilerin B Sınıfı bulaşıcı hastalıklarla ilgili hükümlere uygun olarak zamanında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.