Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi
Xinhua - Güncel
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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bengbu kentinin Bengshan bölgesinde bir sağlık çalışanı nükleit asit testi için bir kent sakininden sürüntü örneği alıyor, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)
BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin ana karası Perşembe günü, 52'si Gansu'da 21'i ise Guangxi'de olmak üzere yerel yolla bulaşmış 106 doğrulanmış Kovid-19 vakası bildirdi.
Perşembe günü 12 eyalet düzeyinde bölgede toplamda 774 yerel yolla bulaşmış semptom göstermeyen yeni taşıyıcı kayıtlara geçti.
Komisyon, Çin ana karasında Perşembe günü toplam 106 Kovid-19 hastasının iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edildiğini açıkladı.
Çin ana karasında Perşembe günü itibarıyla iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilen Kovid-19 hasta sayısı 221.445'e çıktı.
Perşembe günü Kovid-19'dan yeni can kaybı görülmedi ve toplam ölüm sayısı 5.226 oldu.
Xinhua / Güncel