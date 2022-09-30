Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'ye Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı şekilde ele alması ve Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı destekleme politikasını bırakması yönünde çağrı yaptı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'ye Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı şekilde ele alması ve Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı destekleme politikasını bırakması yönünde çağrı yaptı. Zhu açıklamayı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Japonya ve Güney Kore'ye yaptığı son ziyaretlerde söylediği sözlere ilişkin yaptı. Sözcü, "Sadece bir Çin var ve Taiwan da Çin'in bir parçası. Taiwan Çin'in iç meselesi olduğundan dış müdahaleler tolere edilmeyecek" dedi. ABD'yi tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine uymaya çağıran Zhu, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini "bağımsızlık" gündemi için ABD desteğini arama girişimlerinin başarılı olamayacağı konusunda uyardı.