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Çin Altı Yeni Uydu Fırlattı

Çin Altı Yeni Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya altı yeni uydu gönderdi.

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JİUQUAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya altı yeni uydu gönderdi. Yeni uzay teknolojisiyle üretilen test uydusu ve atmosferik yoğunluğu araştıracak olan bir test uydusunun da aralarında bulunduğu uydular, Lijian-1 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle öğlen 12: 12'de fırlatıldı ve yörüngeye başarıyla girdi. Lijian-1 katı yakıtlı roket, Çin Bilimler Akademisi tarafından bağımsız olarak geliştirildi. Bu görev, Lijian-1'in ilk uçuşu oldu.

Altı yeni uydu taşıyan Lijian-1 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Altı yeni uydu taşıyan Lijian-1 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Altı yeni uydu taşıyan Lijian-1 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Altı yeni uydu taşıyan Lijian-1 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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