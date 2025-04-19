Çin, Altı Yeni Test Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden altı yeni Shiyan-27 uydusunu fırlattı. Uydular, uzay ortamının keşfi ve teknoloji testlerinde kullanılacak.
TAİYUAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin, altı yeni test uydusunu ülkenin kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Cumartesi günü yerel saatle 06.51'de modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan altı Shiyan-27 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatılan yeni uydular temel olarak uzay ortamının keşfi ve ilgili teknoloji testlerinde kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 570. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel