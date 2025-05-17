Çin, Altı Uyduyu Taşıyan ZQ-2E Y2 Roketini Uzaya Gönderdi

JİUQUAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin, altı uyduyu taşıyan ticari ZQ-2E Y2 roketini uzaya gönderdi.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi yakınlarındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan roket, Beijing merkezli özel roket üreticisi LandSpace tarafından geliştirilen ZQ-2 modelinin modifiye edilmiş bir çeşidi.

Şirkete göre roket, 4 tonluk bir yükü 500 km'lik güneş eşzamanlı bir yörüngeye taşıyabilecek kapasiteye sahip.

Cumartesi günü Beijing saatiyle 12.12'de gerçekleşen fırlatma, ZQ-2 serisi roketlerin 5'incisi olma niteliği taşıyor.