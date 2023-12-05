Çin Dışişleri Bakanlığı, altı ülkeden gelen yolcular için uygulanan vize muafiyeti politikasının olumlu sonuçlar verdiğini ve daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla vize politikasını iyileştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Çin, altı ülkeden gelen yolcular için vize muafiyeti uygulamasını genişletiyor

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in altı ülkeden gelen yolcular için vize muafiyeti uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğini ve dışişleri bakanlığının, sınır ötesi seyahatlerde daha fazla kolaylık sağlamak üzere vize politikasını daha da iyileştirmeye devam edeceğini söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Salı günü, Çin'in yeni tek taraflı vize muafiyeti uygulaması hakkında bilgilendirme istenmesi üzerine yaptı. 1 Aralık'ta yürürlüğe giren uygulama Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya olmak üzere altı ülkeden umuma mahsus pasaport sahiplerini kapsıyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi tarafından yayımlanan istatistiklere atıfta bulunan Wang, 1-3 Aralık tarihleri arasında söz konusu altı ülkeden yaklaşık 18.000 kişinin Çin'e giriş yaptığını ve bu rakamın 30 Kasım'a kıyasla günlük yüzde 39 oranında artışa işaret ettiğini söyledi.

Wang, yaklaşık 7.000 kişinin vize muafiyeti sayesinde Çin'e geldiğini ve bu rakamın altı ülkeden toplam giriş sayısının yüzde 39'unu oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Wang, "Bu durum, tek taraflı vize muafiyeti politikasının söz konusu ülkelerin halklarına somut kolaylıklar getirdiğini tam anlamıyla ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.