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Çin, Altı Afrika Ülkesine Sıfır Gümrük Uygulayacak

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Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, Angola, Gambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali ve Moritanya'dan gelen vergiye tabi ürünlerin yüzde 98'inin Çin'e girişte gümrük tarifelerinden muaf tutulacağını duyurdu. Bu karar, Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunu ortaya koymak ve ortak geleceğe sahip yüksek kaliteli bir Çin-Afrika topluluğu oluşturmak amacıyla alındı.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, az gelişmiş altı Afrika ülkesine sıfır gümrük uygulanacağını duyurdu.

Komisyondan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre Angola, Gambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali ve Moritanya'dan gelen vergiye tabi ürünlerin yüzde 98'i Çin'e girişte gümrük tarifelerinden muaf tutulacak.

Komisyon, bu kararın Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunu ortaya koymak ve ortak geleceğe sahip yüksek kaliteli bir Çin-Afrika topluluğu oluşturmak amacıyla alındığını belirtti.

Komisyona göre, Çin bir sonraki aşamada sıfır gümrük uygulamasını diplomatik ilişki kurduğu az gelişmiş tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genişletecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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