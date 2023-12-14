Çin'in Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Malezya'dan umuma mahsus pasaport sahiplerine 15 günü geçmeyecek şekilde iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş hakkı tanıyan yeni politikası bu ülkelerde memnuniyetle karşılandı.

Çin, Almanya ve diğer ülkelerden vizesiz giriş hakkı tanıdı

FRANKFURT, 14 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentindeki hizmet merkezinde Çin vizesine başvuran insanlar, 11 Aralık 2023.

Çin'in Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Malezya'dan umuma mahsus pasaport sahiplerine 15 günü geçmeyecek şekilde iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş hakkı tanıyan yeni politikası bu ülkelerde memnuniyetle karşılandı.

Frankfurt'taki Çin vizesi başvuru hizmet merkezi personeli, "Bugünlerde en yaygın Çin vizesi başvuru türleri, uzun vadeli veya çoklu giriş izinlerine yönelik olanlar" dedi. Almanlara yeni vizesiz erişim olanağının sağlanmasıyla birlikte merkeze yapılan başvurularda yüzde 25'lik bir düşüş görüldü. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)