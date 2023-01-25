Çin, Almanya'nın Ana Nadir Toprak Metalleri Tedarikçisi Olmaya Devam Ediyor

BERLİN, 25 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Salı günü, Almanya'nın Çin'den nadir toprak metalleri ithalatının 2022'nin ilk 11 ayında 49,3 milyon euro (53,7 milyon ABD doları) olduğunu ve toplam ithalatın üçte ikisini oluşturduğunu açıkladı.

BERLİN, 25 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Salı günü, Almanya'nın Çin'den nadir toprak metalleri ithalatının 2022'nin ilk 11 ayında 49,3 milyon euro (53,7 milyon ABD doları) olduğunu ve toplam ithalatın üçte ikisini oluşturduğunu açıkladı.

Bazı nadir toprak elementlerinin ithalattaki payı daha da yüksekti. Bu dönemde ithal edilen 1,7 milyon euro değerindeki 220 ton skandiyum ve itriyumun yüzde 94,4'ü Çin'den geldi.

Nadir toprak terimi, günlük yaşam için giderek daha önemli hale gelen bir dizi ürünün yapımında ve altyapı inşasında kullanılan 17 metalden oluşan bir grubu ifade ediyor. Cep telefonlarında, sabit disklerde, trenlerde kullanılıyorlar ve rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar gibi yeşil teknoloji için de önemliler.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne (DIW Berlin) göre, dünyanın en büyük nadir toprak metalleri üreticisi olan Çin, dünyadaki tüm ithalatın dörtte üçünü karşılıyor. Avrupa Birliği'ne (AB), Çin'den yapılan nadir metal ithalatının ortalama payı yüzde 94 civarında.

AB'de nadir toprak elementlerine olan talebin 2030 itibarıyla beş kat artması beklenirken, Avrupa, Kritik Hammaddeler Yasası aracılığıyla yerel üretimi, ham maddenin işlenmesi sürecini ve geri dönüşümü güçlendirmeyi planlıyor.

Bu ayın başlarında, İsveç'in kuzeyindeki Kiruna'da yaklaşık bir milyon tonluk, Avrupa'nın bilinen en büyük nadir toprak metalleri yatağı keşfedildi. Devlete ait madencilik şirketi LKAB'a göre, burada madenciliğin başlayabilmesi için en az 10 ila 15 yıl gerektiği tahmin ediliyor.

Şu ana dek Avrupa'da nadir toprak madeni çıkarılmış değil. (1 euro = 1,09 ABD doları).