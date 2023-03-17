Çin, Alman Elektrik Endüstrisinin Bir Numaralı Ticari Ortağı Olmayı Sürdürüyor
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Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Çin, 2022'de art arda yedinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Çin, 2022'de art arda yedinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.
BERLİN, 17 Mart (Xinhua) -- Çin bu yılın başı itibarıyla Alman elektrik sektörünün bir numaralı ticaret ortağı olmayı sürdürdü.
Almanya'daki Elektro ve Dijital Sanayi Birliği'nin (ZVEI) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın Çin'e ihracatı Ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 1,9 milyar euroya (2 milyar ABD doları), Çin'den yapılan ithalat ise yüzde 12 artışla 7,4 milyar euroya ulaştı.
Alman elektronik cihazların Çin'e ihracatı geçen yıl yüzde 5,5 artarak 26,5 milyar euroya çıkarken, ülkeden yapılan ithalat yüzde 23,5 artışla 84,4 milyar euroya ulaştı.
Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) tarafından Şubat ortasında yayımlanan analize göre Çin'den gelen birçok ürün grubu "Alman ekonomisi için vazgeçilmez". Dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik eşyalar yaklaşık yüzde 80'lik bir ithalat payına sahip.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Çin, 2022'de art arda yedinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti. ABD ikinci, Hollanda ise üçüncü sırada yer aldı.