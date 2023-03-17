Çin, Alman Elektrik Endüstrisinin Bir Numaralı Ticari Ortağı Olmayı Sürdürüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Çin, 2022'de art arda yedinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIE) Alman teknoloji kuruluşu ZEISS'in standında bir IOLMaster 500 cihazı deneyen ziyaretçi, 6 Kasım 2020. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Çin, 2022'de art arda yedinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.

BERLİN, 17 Mart (Xinhua) -- Çin bu yılın başı itibarıyla Alman elektrik sektörünün bir numaralı ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

Almanya'daki Elektro ve Dijital Sanayi Birliği'nin (ZVEI) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın Çin'e ihracatı Ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 1,9 milyar euroya (2 milyar ABD doları), Çin'den yapılan ithalat ise yüzde 12 artışla 7,4 milyar euroya ulaştı.

Alman elektronik cihazların Çin'e ihracatı geçen yıl yüzde 5,5 artarak 26,5 milyar euroya çıkarken, ülkeden yapılan ithalat yüzde 23,5 artışla 84,4 milyar euroya ulaştı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Fuarı'nda tekstil için kullanılan dijital bir yazıcının yanında duran stant görevlisi, 8 Ocak 2019. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua)

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) tarafından Şubat ortasında yayımlanan analize göre Çin'den gelen birçok ürün grubu "Alman ekonomisi için vazgeçilmez". Dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik eşyalar yaklaşık yüzde 80'lik bir ithalat payına sahip.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre Çin, 2022'de art arda yedinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti. ABD ikinci, Hollanda ise üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'nın Duisburg kentinde Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen Çin-Avrupa yük trenleri tarafından yapılan 10.000'inci sefer için düzenlenen karşılama töreni, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)