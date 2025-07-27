Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne Yeni İnternet Uyduları Gönderdi

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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu takım uydu ağının parçası olarak yeni internet uydularını uzaya fırlattı. Fırlatış, Long March-6 roketi ile yapıldı ve 585'inci başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, türünün beşinci örneği olan uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Takım uydu ağını oluşturacak internet uyduları fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumlarına yerleşti.

Fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 585'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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