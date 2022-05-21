Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı - Haberler

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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu gönderdi.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki iletişimin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılması amaçlanıyor.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 421'inci başarılı görev oldu.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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