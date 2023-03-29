Çin Akıllı Tarım Teknolojilerine Yöneldi

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletinin Xiping ilçesinde yüksek standartlara sahip bir proje tarım arazisi geçtiğimiz Ekim ayında faaliyete geçti. En güncel büyük veri ve akıllı teknolojiler buradaki tarım arazilerinde uygulanıyor.

SES 1 (Çince): WANG YİNGFAN, Ziraat teknisyeni:

"Adım Wang Yingfan, 2000 yılında doğdum. Güneybatı Üniversitesi'nde tarımsal kaynaklar ve çevre bölümünde eğitim gördüm. Mezun olduktan sonra 2022'de Xiping ilçesindeki yüksek standartlı tarım arazisi projesine katıldım. Ben esas olarak büyük veri sisteminin işletilmesinden ve tarım arazilerinin sulanmasından sorumluyum."

SES 2 (Çince): WANG ZHONGQİ, Ziraat teknisyeni:

"Adım Wang Zhongqi, 1999 yılında doğdum. Kuzey Çin Su Kaynakları ve Elektrik Enerjisi Üniversitesi'nden mekanik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Bir yıldan uzun süredir Xiping ilçesindeki yüksek standartlı tarım arazisi projesinde çalışıyorum."

SES 3 (Çince): TAİ XİAOLİN, Ziraat teknisyeni:

"Ben Tai Xiaolin. 1994 yılında doğdum. Henan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bitki koruma bölümden mezun oldum. Tarlanın ekim yönetiminden sorumluyum."

SES 4 (Çince): WANG YİNGFAN, Ziraat teknisyeni:

"Bu, yüksek standartlı tarım arazileri için kullanılan akıllı bir yönetim sistemi. Sistem büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve 5G teknolojilerine dayanıyor. Bu sistem sayesinde tarım makinelerini uzaktan kontrol edebiliyoruz, tarladaki haşereleri ve hastalıkları bulabiliyoruz ve büyük veri uzaktan algılama teknolojisiyle mahsullerin büyümesini takip edebiliyoruz."

SES 5 (Çince): WANG ZHONGQİ, Ziraat teknisyeni:

"Bu yüksek standartlı tarım arazisi projesi geleneksel tarımla ilgili klişelerimi yıktı çünkü iş yükümüzü büyük ölçüde azaltan gelişmiş bir dijitalleştirilmiş akıllı platforma ve yüksek teknolojili sulama ekipmanına sahip."

SES 6 (Çince): TAİ XİAOLİN, Ziraat teknisyeni:

"Eskiden bu ölçekte bir tarlayı gözlemlemek ve yönetmek için çok sayıda insan gerekirdi. Şimdi ise bilimsel bilgi platformu sayesinde hassas çiftliği yönetmek için ofiste çalışan birkaç kişi yeterli oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiping'den bildiriyor. (XHTV)