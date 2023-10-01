Çin, Ağustos'ta Uluslararası Ticaret İçin 510.000'in Üzerinde Menşe Belgesi Düzenledi

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin verilerine göre, Ağustos ayında Çinli yetkililer tarafından toplam 510.800 menşe belgesi düzenlendi.

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin verilerine göre, Ağustos ayında Çinli yetkililer tarafından toplam 510.800 menşe belgesi düzenlendi.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşması kapsamında ise Çinli yetkililer tarafından önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,04 artışla 21.672 menşe belgesi düzenlendi.

Konseye göre belgeler, RCEP üyesi ülkelere ithal edilen Çin ürünleri için gümrük tarifelerini 11 milyon ABD doları azaltacak.

Menşe belgeleri, uluslararası ticaret işlemlerinde yaygın olarak kullanılan bir evrak türü. Belge, listelenen ürünlerin belli bir ülkede menşeli olarak kabul edilmesi için yeterli kriterleri karşıladığını göstermek amacıyla hazırlanıyor. Bu belgelerin düzenlenmesi dış ticaretin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.