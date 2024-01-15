Çin, AG600M Yangın Söndürme Uçağının Test Uçuşunu Tamamladı

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AG600M uçağının test uçuşundan çeşitli görüntüler

Çin tarafından geliştirilen dört adet AG600M yangın söndürme uçağı, 2023 yılında kritik önemdeki bir dizi uyumluluk testini tamamladı.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu'na (AVIC) göre, yerli üretim AG600 büyük amfibi uçak ailesinin bir üyesi olan AG600M modelinin 2024 yılı sonuna kadar zorunlu tip sertifikasını alması ve 2025 yılında yangın söndürme ve diğer kurtarma operasyonları için operatörlere teslim edilmesi hedefleniyor.

Teknoloji gösterim uçağı AG600 ile kıyaslandığında, yangın söndürme amaçlı AG600M modeli 60 tonluk artırılmış maksimum kalkış ağırlığına ve 12 tona kadar maksimum su bırakma kapasitesine sahip.

Uçağın geliştiricisi, bu modelde daha fazla konfor ve daha iyi ekonomik performans sağlayan çeşitli iyileştirmelerin yapıldığını kaydetti.

AG600M uçağı, elektronik uçuş kontrol sistemi, entegre hava elektroniği sistemi ve diğer ilgili sistemleri bünyesinde barındırıyor.

Gemi tabanı şeklindeki optimize edilmiş göbek, okyanus dalgalarıyla karşı karşıya kaldığında büyük amfibi uçağın operasyonel performansını artırırken, sudaki kurtarma operasyonları açısından da kabiliyetlerini genişletiyor.

Kunlong ya da Çince "su ejderhası" kod adlı AG600 uçak ailesi, Çin'in acil kurtarma yeteneklerini güçlendirmek için hayati önem taşıyan havacılık ekipmanları olarak geliştiriliyor. Geliştirici şirketler bu uçakların orman yangınlarıyla mücadelede, denizdeki arama ve kurtarma çalışmalarında ve diğer kritik kurtarma görevlerinde etkili olmasını hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)