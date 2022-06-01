Çin: Afrika Ülkeleri, Sorunlarını Afrika'ya Özgü Şekilde Çözme Konusunda Desteklenmeli - Haberler

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Salı günü uluslararası topluma Afrika ülkelerinin sorunlarını Afrika'ya özgü şekilde çözmelerini destekleme çağrısı yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hakkındaki toplantısında konuşan Dai, "Uluslararası toplumu, bölge ülkelerinin Afrika'nın sorunlarını Afrika'ya özgü şekilde çözmeye yönelik çabalarını desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. KDC'nin doğusunda giderek kötüleşen güvenlik durumunun "büyük endişe kaynağı olduğunu" söyleyen Dai, silahlı grupların sivillere yönelik saldırılarını sürdürerek büyük can kayıplarına ve göçlere yol açtığını sözlerine ekledi. Dai, "Çin, geçen hafta Kuzey Kivu'da meydana gelen şiddetli çatışmalar konusunda kaygılandığını ifade etmektedir. Güvenlik Konseyi'nin ivedilikle bir basın açıklaması yaparak saldırıları kınamasını ve silahlı tüm gruplara derhal ve koşulsuz olarak silah bırakma ve Nairobi'de bölge ülkelerinin başlattığı siyasi sürece katılma çağrısı yapmasını destekliyoruz" diye konuştu. Çin'in KDC ve Ruanda hükümetleri arasındaki son gelişmelere ilişkin iletişimi memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Dai, "Çin, Afrika Birliği ve diğer bölgesel örgütlerin gerilimleri gidermek için bölge ülkeleri arasında diyaloğu teşvik etmesini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Dai, "Çin, KDC ve Büyük Göller Bölgesi için Barış, Güvenlik ve İşbirliği Çerçevesi'ne bağlılıklarını yeniden teyit eden bölge ülkelerini takdir etmekte ve Nisan ayının sonlarında Nairobi'de gerçekleştirilen Bölge Devlet Başkanları Toplantısı'nda KDC, Kenya, Burundi, Uganda ve Ruanda tarafından çift yönlü siyasi ve güvenlik sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşılamaktadır" dedi. KDC ve bölgedeki çatışmanın kökünde yatan nedenleri basit bir askeri çözümle ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını kaydeden Dai, "Bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. KDC hükümeti, yönetişim kapasitesini geliştirmeli, kilit önemdeki sektörlerde reformlar gerçekleştirmeli, silahsızlandırma ve demobilizasyon programları uygulamalı ve sıradan insanlara toplumsal ve ekonomik kalkınmadan pay vermelidir" diye konuştu. Dai, "Hükümet, ancak bu yolla doğu bölgesinde etkin kontrol sağlayabilir. Doğal kaynakların yasadışı şekilde işlenmesi ve ticaretinin yapılması sorununu çözmek için sadece savaş yolu yeterli değildir" diye vurguladı. Dai, "Bunun anahtarı, bölgesel işbirliği yoluyla karşılıklı faydalar ve kazan-kazan sonuçları elde etmek ve ortak kalkınmayı bölgesel barış ve istikrarın denge unsuru haline getirmektir. Uluslararası toplum, KDC ve bölge ülkelerine insani sorunları çözme ve bütüncül bir şekilde barış, kalkınma ve insani çalışmaları ilerletme konusunda yardımcı olmalıdır" dedi. Dai, "Çin, KDC'nin egemenlik, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğini sağlama çabalarını destekleme konusunda aktif rol oymayı sürdürmeye hazırdır" diye konuştu.

Xinhua / Güncel