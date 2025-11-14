Çin-Afrika Ortaklık Konferansı Johannesburg'da Başladı

JOHANNESBURG, 14 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Çin- Afrika Ortaklık Konferansı, 13 Kasım 2025.

Küresel yönetişimi güçlendirmeyi ve Çin- Afrika işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Çin- Afrika Ortaklık Konferansı perşembe günü Johannesburg'da başladı.

Xinhua Haber Ajansı, Afrika Birliği ve Güney Afrika Bağımsız Medyası ile diğer ortakların ortaklaşa düzenlediği ve iki gün sürecek olan etkinlik, Çin ile 41 Afrika ülkesinden ve Afrika Birliği'nden 160'tan fazla medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu ve diğer kurumlardan 200'ü aşkın temsilciyi bir araya getirdi. (Fotoğraf: Han Xu/Xinhua)