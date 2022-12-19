Çin-Afrika Kalkınma Fonu'nun Toplam Yatırımları 5 Milyar ABD Dolarını Aştı

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin-Afrika Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Kalkınma Bankası tarafından yönetilen sermaye yatırım fonu, Afrika ülkelerine 5 milyar dolardan fazla yatırımda bulundu.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin- Afrika Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Kalkınma Bankası tarafından yönetilen sermaye yatırım fonu, Afrika ülkelerine 5 milyar dolardan fazla yatırımda bulundu.

Altyapı, tarım, insanların geçim kaynakları, kapasite işbirliği, organize sanayi bölgeleri ve diğer alanları kapsayan yatırımlar, Afrika'da yerel ekonomileri, istihdamı ve vergi gelirlerini artırmaya yardımcı oldu.

Büyük ve çeşitlendirilmiş yatırımla fon, Çin ile Afrika ülkelerinin Kuşak ve Yol'un birlikte inşa edilmesini desteklemede örnek bir rol oynadı.

Fon, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 2006 Beijing Zirvesi'nin ardından 2007'de Afrika'daki Çinli şirketleri desteklemek için 5 milyar dolarlık başlangıç sermeyesi ile kuruldu.

2015'teki FOCAC Johannesburg Zirvesi sırasında Çin, fona 5 milyar dolar daha tahsis edeceğini açıkladı.

Fon şimdiye kadar 39 Afrika ülkesindeki projelere 6,6 milyar dolardan fazla yatırım yapmaya karar verdi ve Çinli işletmelerden 31 milyar dolardan fazla yatırım sağladı.