Çin-Afrika İşbirliği Kapsayıcı Kalkınmaya Işık Tutuyor

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin-Afrika işbirliği mekanizmasının güdümünde Çin ve Afrika arasında gelişen ilişkiler, katılımcı kalkınmanın ruhuna ışık tutuyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin- Afrika işbirliği mekanizmasının güdümünde Çin ve Afrika arasında gelişen ilişkiler, katılımcı kalkınmanın ruhuna ışık tutuyor.

Güney Afrika'daki Angola'da bulunan hareketli Viana kentindeki 1.344 kilometre uzunluğundaki Benguela demiryolu, Kovid-19 pandemisi sırasında bir "can simidi" işlevi gördü.

Çin Demiryolu 20 Büro Grubu Şirketi (CR20) tarafından inşa edilen demiryolu, ülkenin iç bölgelerine çok ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyor.

SES 1 (İngilizce): LUİS CUPENALA, Angola-Çin Ticaret Odası Başkanı:

"Çin, Afrika'yı iyi bir ortak, iyi bir oyuncu yapmak amacıyla ticaret yoluyla bazı malları bir ülkeden diğerine göndermek için teknoloji getirerek, bağlantı kurarak, altyapı inşa ederek Afrika'yı harika bir ortak olarak tanımladı."

Afrika Birliği Komisyonu ile 52 Afrika ülkesi, 2021 yılına kadar Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili işbirliği belgeleri imzaladı.

Dünya Bankası, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, 2030 yılına kadar 7,6 milyon insanı aşırı yoksulluktan, 32 milyon insanı da orta derecede yoksulluktan kurtaracağını öngörüyor.

Çin destekli yürütülen bir projeyle, Zambiya'nın Lusaka kentindeki kırsal kesimlerindeki köylüler tavuk yetiştirme sektöründeki üretkenliklerini artırmak için geçen ay bilgi ve küçük ölçekli teknolojilerle donatıldı.

SES 2 (İngilizce): SİMUSHİ LİSWANİSO, Çin-Afrika Tarımsal Kalkınma ve Yoksulluğun Azaltılması için Örnek Köy Proje Koordinatörü:

"Bu, birçok açıdan iyi bir inisiyatif. Yıllar önce Çin'deki yoksulluk seviyesi oldukça yüksekken, Çin'in 40 yıldan fazla süre önce olduğu yerden şimdi bulunduğu yere nasıl geldiğini anlıyorsunuz. Bence bu Zambiya'nın alabileceği büyük bir ders. Çin'in yoksulluğu azaltma projesi oldukça sağlam ve bundan öğrenebileceğimiz çok şey var."

Çin hükümetine göre, Afrika'nın Çin'e yıllık ortalama yüzde 11,4'lük büyüme ile yaptığı ihracat sayesinde Çin, Afrika'nın tarımsal ihracatının en büyük ikinci destinasyonu haline geldi.

Shanghai'da geçen ay düzenlenen beşinci Çin ithalat fuarında, geniş Çin pazarına girme umuduyla Etiyopya kahvesi de dahil olmak üzere çok sayıda Afrika'dan tarım ürünleri sergilendi.

SES 3 (İngilizce): AARON RUTAYİSİRE, Ruanda Çiftçi Kahvesi Satış ve Pazarlama Müdürü:

"Çin Uluslararası İthalat Fuarı bize elimizdekileri gösterecek bir platform sundu. Ruanda'da kaliteli kahvemiz olduğuna inanıyoruz. Ancak bu platform olmadan, Çin gibi doğru tüketici pazarlara açılamayız."

Çin, art arda 13 yıldır Afrika'nın en büyük ticaret ortağı.

Çin hükümetinin verileri, tüm ikili ticaret hacminin 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 254 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)